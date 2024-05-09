В Миколаєві затримали очільника комуністичного руху — що загрожує

У Миколаєві чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Ілюстративне фото: ukr-advokat

Прокурори Миколаївської області затримали місцевого чоловіка, який налагодив роботу цілої групи прихильників комуністичного руху в Україні. Окрім цього, чоловік поширював антиукраїнський контент, в якому дискредитував державну владу та підтримував РФ.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

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Деталі діяльності

Житель Первомайська, що на Миколаївщині, очолив заборонене в Україні політичне об’єднання та налагодив роботу цілої групи прихильників комуністичного руху. Зокрема, він писав та публікував статті, в яких заперечував Незалежність України та легітимність української влади. Також у своїх дописах чоловік виправдовував збройну агресію РФ проти України.

Свій контент зрадник розміщував на іноземному соціалістичному веб-сайті. Під час слідства виявилось, що з лютого 2022 року було опубліковано понад 10 пропагандистських статей.

Що загрожує

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Випадки держзради на Миколаївщині

Нагадаємо, що ще одного жителя Миколаєва визнали винним у державній зраді та співпраці з агентами ворожої розвідки. Чоловік, перебуваючи на службі у ЗСУ, коригував удари ворога.

Також ми писали, що спецслужбовці у Миколаєві затримали місцевого, який "зливав" ворогу інформацію про розташування військових об'єктів ЗСУ. Усі ці дані окупанти могли використовувати під час масованих повітряних атак, запускаючи дрони та ракети за наведенням колаборанта.