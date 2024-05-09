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В Миколаєві затримали очільника комуністичного руху — що загрожує

9 травня 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Миколаєві затримали очільника комуністичного руху — що загрожує
У Миколаєві чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Ілюстративне фото: ukr-advokat
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Прокурори Миколаївської області затримали місцевого чоловіка, який налагодив роботу цілої групи прихильників комуністичного руху в Україні. Окрім цього, чоловік поширював антиукраїнський контент, в якому дискредитував державну владу та підтримував РФ.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

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Деталі діяльності

Житель Первомайська, що на Миколаївщині, очолив заборонене в Україні політичне об’єднання та налагодив роботу цілої групи прихильників комуністичного руху. Зокрема, він писав та публікував статті, в яких заперечував Незалежність України та легітимність української влади. Також у своїх дописах чоловік виправдовував збройну агресію РФ проти України. 

Свій контент зрадник розміщував на іноземному соціалістичному веб-сайті. Під час слідства виявилось, що з лютого 2022 року було опубліковано понад 10 пропагандистських статей. 

Що загрожує

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує довічне позбавлення волі. 

Випадки держзради на Миколаївщині

Нагадаємо, що ще одного жителя Миколаєва визнали винним у державній зраді та співпраці з агентами ворожої розвідки. Чоловік, перебуваючи на службі у ЗСУ, коригував удари ворога.

Також ми писали, що спецслужбовці у Миколаєві затримали місцевого, який "зливав" ворогу інформацію про розташування військових об'єктів ЗСУ. Усі ці дані окупанти могли використовувати під час масованих повітряних атак, запускаючи дрони та ракети за наведенням колаборанта.

Одеса
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Миколаїв
Миколаївська область
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