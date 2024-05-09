В Николаеве задержали главу коммунистического движения — что грозит

В Николаеве мужчине грозит пожизненное заключение. Иллюстративное фото: ukr-advokat

Прокуроры Николаевской области задержали местного мужчину, наладившего работу целой группы сторонников коммунистического движения в Украине. Кроме того, мужчина распространял антиукраинский контент, в котором дискредитировал государственную власть и поддерживал РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Детали деятельности

Житель Первомайска на Николаевщине возглавил запрещенное в Украине политическое объединение и наладил работу целой группы сторонников коммунистического движения. В частности, он писал и публиковал статьи, в которых отрицал Независимость Украины и легитимность украинской власти. Также в своих сообщениях мужчина оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Свой контент изменник размещал на иностранном социалистическом сайте. В ходе следствия оказалось, что с февраля 2022 было опубликовано более 10 пропагандистских статей.

Что угрожает

В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему сообщили о подозрении в госизмене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Случаи госизмены в Николаевской области

Напомним, что еще один житель Николаева признан виновным в государственной измене и сотрудничестве с агентами вражеской разведки. Мужчина, находясь на службе в ВСУ, корректировал удары врага.

Также мы писали, что спецслужбы в Николаеве задержали местного, который "сливал" врагу информацию о расположении военных объектов ВСУ. Все эти данные оккупанты могли использовать во время массированных воздушных атак, запуская дроны и ракеты по наводкам коллаборанта.