Наводив фосфорні снаряди на Миколаївщину — засуджено ворожого агента

Жителя Миколаєва засудили за держзраду. Фото: СБУ

Жителя Миколаєва визнали винним у державній зраді та співпраці з агентами ворожої розвідки. Чоловік, перебуваючи на службі у ЗСУ, коригував удари ворога.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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Деталі діяльності

Житель Миколаєва був мобілізований до частини, яка розташована у регіоні. Під час проходження військової служби його завербували агенти ворожої розвідки — вони спілкувалися через анонімний чат у соцмережі.

Так, зрадник коригував удари агресора по Миколаївщині з використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню "Град" та "шахедів". Окрім цього, він надсилав свої "побажання" щодо повторних та нових ударів із координатами об'єктів, ураження яких чекав.

Вирок суду

Суд визнав зловмисника винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Зловмиснику призначили покарання у вигляді 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Випадки державної зради на Миколаївщині

Ми раніше писали, що прокурори Миколаївської області скерували акт до суду щодо 52-річної жінки, яка активно підтримувала країну-агресорку в соцмережах. Зрадниця поширювала дописи з російською пропагандою, а також принижувала Сили оборони й Україну.

Також ми писали, що Служба безпеки України розкрила і затримала зрадника, який збирав розвіддані про Сили оборони на Миколаївщині для ФСБ Росії. Чоловіку загрожує понад десять років ув'язнення з конфіскацією майна.