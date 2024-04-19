Шпигував для росіян — у Миколаєві зрадник отримав 15 років ув’язнення

Затриманий зрадник. Фото: СБУ

Служба безпеки України розкрила і затримала зрадника, який збирав розвіддані про сили оборони на Миколаївщині для ФСБ Росії. Чоловіку грозить понад десять років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Подробиці діяльності

За інформацією відомства, чоловіка зокрема цікавили геолокації укріпрайонів та вогневих позицій підрозділів Збройних Сил України. Ця інформація була потрібна російській стороні для підготовки прицільних повітряних атак на Миколаїв з використанням дронів-камікадзе.

Що вилучили у зловмисника

Відомо, що під час затримання правоохоронці вилучили у зрадника комп'ютерну техніку та телефон з доказами розвідувально-підривної діяльності. Встановлено, що чоловік спілкувався з ФСБ через її "зв'язкового" на тимчасово окупованій території.

Яке покарання

Суд визнав чоловіка винним за державну зраду, посягання на територіальну цілісність України та виправдовування агресії Росії проти України. Зловмисник, який діяв на користь російських спецслужб, отримав 15 років ув'язнення за зраду державних інтересів.

Випадки державної зради

Нагадаємо, квартиру колишнього мера Херсона Володимира Сальдо в Одесі, яка була конфіскована, не вдалося продати на аукціоні. Наразі виникають питання щодо подальшої долі цього майна.

Раніше ми писали, що житель Одеської області працював на агента ворожої розвідки та поширював дані про ЗСУ. Чоловіка викрили, наразі він засуджений до ув'язнення.

Також ми повідомляли, що фахівці СБУ викрили жителя Одеси, який співпрацював із ворогом. Так, він брав участь у ракетних атаках по військових частинах та енергооб'єктах України, за що йому загрожує довічний строк у в'язниці.