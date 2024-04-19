Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Шпигував для росіян — у Миколаєві зрадник отримав 15 років ув’язнення arrow

Шпигував для росіян — у Миколаєві зрадник отримав 15 років ув’язнення

19 квітня 2024 16:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Шпигував для росіян — у Миколаєві зрадник отримав 15 років ув’язнення
Затриманий зрадник. Фото: СБУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Служба безпеки України розкрила і затримала зрадника, який збирав розвіддані про сили оборони на Миколаївщині для ФСБ Росії. Чоловіку грозить понад десять років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ

Читайте також:

Подробиці діяльності

За інформацією відомства, чоловіка зокрема цікавили геолокації укріпрайонів та вогневих позицій підрозділів Збройних Сил України. Ця інформація була потрібна російській стороні для підготовки прицільних повітряних атак на Миколаїв з використанням дронів-камікадзе.

Що вилучили у зловмисника

Відомо, що під час затримання правоохоронці вилучили у зрадника комп'ютерну техніку та телефон з доказами розвідувально-підривної діяльності. Встановлено, що чоловік спілкувався з ФСБ через її "зв'язкового" на тимчасово окупованій території.

Яке покарання 

Суд визнав чоловіка винним за державну зраду, посягання на територіальну цілісність України та виправдовування агресії Росії проти України.  Зловмисник, який діяв на користь російських спецслужб, отримав 15 років ув'язнення за зраду державних інтересів. 

Випадки державної зради

Нагадаємо, квартиру колишнього мера Херсона Володимира Сальдо в Одесі, яка була конфіскована, не вдалося продати на аукціоні. Наразі виникають питання щодо подальшої долі цього майна.

Раніше ми писали, що житель Одеської області працював на агента ворожої розвідки та поширював дані про ЗСУ. Чоловіка викрили, наразі він засуджений до ув'язнення.

Також ми повідомляли, що фахівці СБУ викрили жителя Одеси, який співпрацював із ворогом. Так, він брав участь у ракетних атаках по військових частинах та енергооб'єктах України, за що йому загрожує довічний строк у в'язниці.

СБУ
Одеса
Одеська область
держзрада
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість