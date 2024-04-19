Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Відстрочка від армії за хабар — на Одещині викрили посадовицю центру психічного здоров’я arrow

Відстрочка від армії за хабар — на Одещині викрили посадовицю центру психічного здоров’я

19 квітня 2024 15:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Відстрочка від армії за хабар — на Одещині викрили посадовицю центру психічного здоров’я
Допит затриманої. Фото: Прокуратура
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині затримали посадовицю обласного центру психічного здоров’я за отримання хабаря у розмірі понад 1700 доларів. За ці гроші жінка обіцяла відстрочку від призову у зв'язку з доглядом за хворим родичем.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Схема заробітку на мобілізації

Згідно з інформацією поліції, завідувачка відділення одного з медичних закладів обіцяла чоловіку взяти на лікування його 84-річного дідуся та допомогти отримати йому групу інвалідності за хабар у розмірі понад 1 700 доларів. Це дозволило б чоловікові отримати відстрочку від призову на військову службу через догляд за інвалідом. 

Деталі затримання

Правопорушницю затримали на робочому місці під час отримання обумовленої суми та передачі обіцяних документів. Правоохоронці вилучили кошти, банківські картки, "чорнові записи" та іншу документацію, яка має значення для слідства.

Відстрочка від армії за хабар — на Одещині викрили посадовицю центру психічного здоров’я - фото 1
Отриманий хабар. Фото: Нацполіція

Яке покарання

За даним фактом посадовиці повідомлено про підозру за статтею Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна. На порушницю чекає суд. 

Відстрочка від армії за хабар — на Одещині викрили посадовицю центру психічного здоров’я - фото 2
Гроші, які посадовиця отримала. Фото: Нацполіція

Випадки допомоги ухилянтам на Одещині

Ми раніше писали, що одесит обіцяв військовозобов'язаному виготовити документи, які б дозволяли тому перетинати державний кордон України. Проте план не спрацював, адже правоохоронці викрили зловмисника під час отримання грошей за свої "послуги". 

Також ми повідомляли, що громадянин Молдови обіцяв придатному до військової служби українцю допомогти виїхати за межі країни. Іноземця затримали "на гарячому" під час того, як він намагався дати хабар прикордоннику.

Одеса
хабар
поліція
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість