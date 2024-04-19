Відстрочка від армії за хабар — на Одещині викрили посадовицю центру психічного здоров’я

Допит затриманої. Фото: Прокуратура

На Одещині затримали посадовицю обласного центру психічного здоров’я за отримання хабаря у розмірі понад 1700 доларів. За ці гроші жінка обіцяла відстрочку від призову у зв'язку з доглядом за хворим родичем.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Згідно з інформацією поліції, завідувачка відділення одного з медичних закладів обіцяла чоловіку взяти на лікування його 84-річного дідуся та допомогти отримати йому групу інвалідності за хабар у розмірі понад 1 700 доларів. Це дозволило б чоловікові отримати відстрочку від призову на військову службу через догляд за інвалідом.

Деталі затримання

Правопорушницю затримали на робочому місці під час отримання обумовленої суми та передачі обіцяних документів. Правоохоронці вилучили кошти, банківські картки, "чорнові записи" та іншу документацію, яка має значення для слідства.

Отриманий хабар. Фото: Нацполіція

Яке покарання

За даним фактом посадовиці повідомлено про підозру за статтею Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна. На порушницю чекає суд.

Гроші, які посадовиця отримала. Фото: Нацполіція

Випадки допомоги ухилянтам на Одещині

Ми раніше писали, що одесит обіцяв військовозобов'язаному виготовити документи, які б дозволяли тому перетинати державний кордон України. Проте план не спрацював, адже правоохоронці викрили зловмисника під час отримання грошей за свої "послуги".

Також ми повідомляли, що громадянин Молдови обіцяв придатному до військової служби українцю допомогти виїхати за межі країни. Іноземця затримали "на гарячому" під час того, як він намагався дати хабар прикордоннику.