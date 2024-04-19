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Отсрочка от армии за взятку — на Одесчине разоблачили чиновницу центра психического здоровья

19 апреля 2024 15:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Отсрочка от армии за взятку — на Одесчине разоблачили чиновницу центра психического здоровья
Допрос задержанного. Фото: Прокуратура
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области задержали чиновник областного центра психического здоровья за получение взятки в размере более 1700 долларов. За эти деньги женщина обещала отсрочку от призыва в связи с уходом за больным родственником.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Согласно информации полиции, заведующая отделением одного из медицинских учреждений обещала мужчине взять на лечение его 84-летнего дедушку и помочь получить ему группу инвалидности за взятку в размере более 1 700 долларов. Это позволило бы мужчине получить отсрочку от призыва на военную службу из-за ухода за инвалидом.

Детали задержания

Правонарушитель задержан на рабочем месте при получении оговоренной суммы и передаче обещанных документов. Правоохранители изъяли средства, банковские карты, "черновые записи" и другую документацию, которая имеет значение для следствия.

Отсрочка от армии за взятку — в Одесской области разоблачили должностницу центра психического здоровья - фото 1
Получена взятка. Фото: Нацполиция

Какое наказание

По данному факту чиновник сообщил о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Нарушительницу ждет суд.

Отсрочка от армии за взятку - в Одесской области разоблачили должностницу центра психического здоровья - фото 2
Деньги, которые чиновница получила. Фото: Нацполиция

Случаи помощи уклонистам в Одесской области

Мы ранее писали, что одессит обещал военнообязанному изготовить документы, позволяющие пересекать государственную границу Украины. Однако план не сработал, ведь стражи порядка разоблачили злоумышленника во время получения денег за свои "услуги".

Также мы сообщали, что гражданин Молдовы обещал пригодному к военной службе украинцу помочь уехать за пределы страны. Иностранца задержали "на горячем" во время того, как он пытался дать взятку пограничнику.

Одесса
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полиция
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