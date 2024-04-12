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На Одещині молдованин дав хабаря за українця прикордоннику — подробиці

12 квітня 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині молдованин дав хабаря за українця прикордоннику — подробиці
Співробітники СБУ затримали порушника на Одещині. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Громадянин Молдови обіцяв придатному до військової служби українцю допомогти виїхати за межі країни. Іноземця затримали "на гарячому" під час того, як він намагався дати хабар прикордоннику.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Одеській області.

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Деталі діяльності

Іноземець обіцяв українцю допомогти уникнути призову на службу та виїхати закоржон. За свої послуги він просив 2 700 доларів, але не усі для себе. Згідно його плану 2 200 доларів призначалися охоронцю кордону, а 500 доларів "бізнесмен" хотів залишити собі. 

Співробітники СБУ затримали громадянина Молдови "на гарячому" під час спроби дати хабар прикордоннику за те, щоб він "не перешкоджав" виїзду ухилянта.
 

На Одещині молдованин дав хабаря за українця прикордоннику — подробиці - фото 1
Гроші, які вилучили у громадянина Молдови. Фото: ДПСУ

Що загрожує

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Іноземець звинувачується у незаконному переправлення осіб через державний кордон України, за що йому загрожуватиме до дев'яти років позбавлення волі. 

Схеми переправлення ухилянтів за кордон 

Раніше ми писали, що в Одеському районі правоохоронці викрили злочину схему, яка допомагала чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Затримати злочинців вдалося під час спроби незаконно перетнути державний КПП

Також ми писали про те, що на Одещині затримали злочинну групу, яка займалась незаконним переправленням осіб через кордон України з Румунією. Чоловіків призовного віку відправляли на гумовому човні річкою Дунай.

Одеса
Молдова
хабар
прикордонники
Одеська область
військовий призов
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