Чоловіків призовного віку переправляли річкою Дунай на гумовому човні

Затримані порушники. Фото: ДПСУ

На Одещині затримали злочинну групу, яка займалась незаконним переправленням осіб через кордон України з Румунією. Чоловіків призовного віку відправляли на гумовому човні річкою Дунай.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Деталі справи

За інформацією прикордонників, заходи щодо ліквідації злочинців відбувались одночасно на двох локаціях — на узбережжі річки Дунай, поблизу острова Кислицький, та в одному з населених пунктів прикордоння. Організатора такої сумнівної схеми затримали на гарячому, при спробі переправлення двох чоловіків призовного віку. Посібника ж затримали при отриманні коштів за надані послуги. Виявилося, що кожному клієнту це коштувало по 2 тис. доларів США.

Яке покарання

Наразі організаторам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, за що їм "світить" позбавлення волі на строк до дев'яти років. Стосовно осіб, які мали намір незаконно перетнути кордон, складені адмінпротоколи.

Спроби перетину кордону на Одещині

Нагадаємо, що прикордонники затримали мешканця Одещини, який збирався здійснити незаконний перетин держкордону. Втікач на момент затримання встиг подолати понад пів тисячі кілометрів на велосипеді.

Також ми писали, що ухилянт з Одеси вирішив стати схожим на персонажа з міфів, щоб непомітно потрапити до Молдови. Цього "персонажа із казкового світу" було зупинено прикордонними службами Білгород-Дністровського відділу.