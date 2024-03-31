Мужчин призывного возраста переправляли по реке Дунай на резиновой лодке

Задержанные нарушители. Фото: ГНСУ

В Одесской области задержали преступную группу, которая занималась незаконной переправкой лиц через границу Украины с Румынией. Мужчин призывного возраста отправляли на резиновой лодке по реке Дунай.

Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Детали дела

По информации пограничников, мероприятия по ликвидации преступников происходили одновременно на двух локациях — на побережье реки Дунай, близ острова Кислицкий, и в одном из населенных пунктов пограничья. Организатора такой сомнительной схемы задержали с поличным, при попытке переправки двух мужчин призывного возраста. Пособника же задержали при получении средств за оказанные услуги. Оказалось, что каждому клиенту это обошлось в 2 тыс. долларов США.

Какое наказание

В настоящее время организаторам доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК. Речь идет о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, за что им "светит" лишение свободы сроком до девяти лет. В отношении лиц, намеревавшихся незаконно пересечь границу, составлены админпротоколы.

Попытки пересечения границы в Одесской области

Напомним, что пограничники задержали жителя Одесчины, который собирался осуществить незаконное пересечение госграницы. Беглец на момент задержания успел преодолеть более полтысячи километров на велосипеде.

Также мы писали, что уклонист из Одессы решил стать похожим на персонажа из мифов, чтобы незаметно попасть в Молдову. Этот "персонаж из сказочного мира" был остановлен пограничными службами Белгород-Днестровского отдела.