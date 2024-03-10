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Хотів втекти до Молдови - на кордоні затримали ухилянта "Волан-де-Морта"

10 березня 2024 23:19
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Хотів втекти до Молдови - на кордоні затримали ухилянта "Волан-де-Морта"
Ухилянт у латексній масці. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Ухилянт з Одеси вирішив стати схожим на персонажа з міфів, щоб непомітно потрапити до Молдови. Цей "персонаж із казкового світу" було зупинено прикордонними службами Білгород-Дністровського відділу.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у неділю, 10 березня.

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Щоб непомітно перетнути кордон, 40-річний чоловік перетворився на міфічного героя, одягнувши латексну маску та чорну плащ-мантію з капюшоном.

Мешканець Одеси часто відвідував річку Турунчук для риболовлі, завдяки чому добре знав прикордонну територію. Саме тому він вирішив використати свої знання місцевості, щоб таємно потрапити до Молдови в районі села Троїцьке.

Чоловік серйозно підготувався до своєї подорожі, взявши з собою термосумку, в яку поклав мішок з необхідними предметами: ніж, ліхтарик, рукавиці. Для нагляду за прикордонниками він також взяв монокуляр.

"Щоб перетнути кордон, чоловік планував уплав подолати спочатку річку Турунчук, а потім Дністер. Для того, щоб не замерзнути від холоду і не потонути під час запливів, українець одягнув гідрокостюм і взяв порожній тетрапрак, який у надутому вигляді допомагав би триматися на поверхні води", — повідомили у ДПСУ.

Нагадаємо, на Одещині викрили групу ухилянтів, яка хотіла втекти до Молдови, але були помічені прикордонниками. Один із порушників хотів сховатися у кущах, проте його це не врятувало.

Раніше на Одещині затримано чергових порушників державного кордону. Ухилянти застрягли у протитранспортному рові та не змогли вилізти, їм на допомогу поспішили прикордонники.

Одеса
Молдова
кордон
прикордонники
військовий призов
мобілізація
ухилянти
ДПСУ

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