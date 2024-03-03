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Застрягли у рові — прикордонники Одещини затримали чергових ухилянтів

3 березня 2024 16:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Застрягли у рові — прикордонники Одещини затримали чергових ухилянтів
Хлопці, які застрягли у рові. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині затримали чергових порушників державного кордону. Утікачі застрягли у протитранспортному рові й не змогли вилізти, їм на допомогу поспішили прикордонники.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Деталі втечі

Двоє чоловіків влаштували "спринтерський забіг" до державного кордону, з метою перетнути його. Та на ухилянтів чекала пастка — вони застрягли у протитранспортному рові. Хлопці легко спустилися у нього, а вилізти вже не змогли. За цим перфомансом спостерігали правоохоронці з повітря, а потім надали допомогу та витягли горе-втікачів.

Яке покарання

На затриманих "бідолах" складено адміністративні протоколи, їхню долю вирішуватиме суд. Їм загрожує до 15 діб арешту. 

Інші випадки спроб незаконного перетину кордону

Нагадаємо, в Одеській області затримали групу ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Чоловіки хотіли втекти до Молдови, щоб уникнути мобілізації.

Також ми писали, що прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили та затримали порушника кордону з Молдовою. Чоловік намагався повернутися в Україну поза пунктом пропуску.

Додамо, одеські прикордонники попереджають охочих нелегально податися з України до сусідніх країн про вепрів. Тварин помітили в регіоні поблизу кордону з Молдовою.

Одеса
кордон
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
ухилянти

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