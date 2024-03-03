Застряли в траншее — пограничники Одесчины задержали очередных уклонистов

Ребята, застрявшие во рву. Фото: скриншот.

В Одесской области задержали очередных нарушителей государственной границы. Беглецы застряли в противотранспортном рву и не смогли вылезть, им на помощь поспешили пограничники.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Детали побега

Двое мужчин устроили "спринтерский забег" к государственной границе с целью пересечь его. Но уклонистов ждала ловушка — они застряли в противотранспортном рву. Ребята легко спустились в него, а вылезть уже не смогли. За этим перфомансом наблюдали правоохранители с воздуха, а затем оказали помощь и вытащили горе-беглецов.

Какое наказание

На задержанных "бедняг" составлены административные протоколы, их судьбу будет решать суд. Им грозит до 15 суток ареста.

Другие случаи попыток незаконного пересечения границы

Напомним, в Одесской области задержали группу уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Мужчины хотели бежать в Молдову во избежание мобилизации.

Также мы писали, что пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили и задержали нарушителя границы с Молдовой. Мужчина пытался вернуться в Украину вне пункта пропуска.

Добавим, одесские пограничники предупреждают желающих нелегально отправиться из Украины в соседние страны о вепрях. Животных заметили в регионе вблизи границы с Молдовой.