Нова загроза для ухилянтів — біля кордонів на Одещині помітили вепрячий променад

Кабан в лісі на Одещині. Фото: ДПСУ

Одеські прикордонники попереджають охочих нелегально податися з України до сусідніх країн про вепрів. Тварин помітили в регіоні поблизу кордону з Молдовою.

Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Вепрячі променади на біля кордонів

Прикордонники кажуть, що попри поганий зір, ці маєтні тварини володіють дивовижними природними здібностями: винятковою швидкістю, відмінними плавацькими вміннями, гострим слухом та нюхом. Волохаті мешканці лісу можуть реагувати непередбачувано, захищаючи свою територію.

"Натрапити на поросячу родину у період шлюбного сезону, або на самку з дитинчатами не найкраща ідея. Адже така зустріч може бути неймовірно небезпечною для людини, а реакція волохатих — непередбачуваною", — зазначили у відомстві.

Вовки на кордоні

Раніше ми повідомляли, що біля кордону з Молдовою були помічені й зграї вовків. До речі, перші "жертви" цих тварин уже є. Так, житель Одеського регіону хотів незаконно втекти до Молдови, однак йому завадили дикі вовки. Він зустрівся з ними неподалік залізничної станції Абамелікове. Чоловік злякався хижаків та забрався на дерево. Через безвихідь молодику прийшлось викликати прикордонників задля рятування.

Інші спроби незаконного перетину держкордону

Нагадаємо, прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили та затримали порушника кордону з Молдовою. Чоловік намагався повернутися в Україну поза пунктом пропуску.

Також ми писали, що на Одещині священник хотів допомогти військовозобов'язаному втекти до Молдови. Задля цього він використав дитину, проте схему викрили прикордонники Ізмаїльського загону.