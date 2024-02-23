Не зміг втікти — на Одещині ухилянту завадили вовки

Затриманний ухилянт із прикордонниками. Фото: ДПСУ

Чоловік намагався незаконно перетнути державний кордон, але йому це не вдалося. Вовки запримітили ухилянта, тож він забрався на дерево та чекав на допомогу.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Вовки-прикордонники

Ухилянт хотів потрапити до Молдови, однак йому завадили дикі вовки, що мешкали неподалік залізничної станції Абамелікове. Чоловік злякався хижаків та забрався на дерево. Через безвихідь, він вирішив зізнатися у скоєному та відправив повідомлення у службу "Довіра" ДПСУ.



"Я вирішив незаконно перетнути кордон, але зустрів вовків", — йшлося у повідомленні чоловіка.



Повідомлення до служби "Довіра". Фото: ДПСУ

Яке покарання загрожує

Незважаючи на зізнання, чоловіка звинуватили у незаконному перетинанні кордону. Щодо затриманого складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП, справу направлено до суду. Йому загрожує накладання штрафу до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Нагадаємо, що на Одещині затримали священнослужителя, який допомагав ухилянту втікти до Молдови. Чоловік задіяв 10-річну дитину задля своєї злочинної схеми.

Також ми писали, що на шляху до кордону з Молдовою викрили трьох ухилянтів та водія-переправника. Чоловіки планували незаконно потрапити до сусідньої країни та уникнути мобілізації.