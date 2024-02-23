Не смог убежать — в Одесской области уклонисту помешали волки

Задержанный уклонист с пограничниками. Фото: ГНСУ

Мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу, но ему это не удалось. Волки заметили уклониста, поэтому он забрался на дерево и ждал помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Волки-пограничники

Уклонник хотел попасть в Молдову, однако ему помешали дикие волки, находившиеся неподалеку от железнодорожной станции Абамеликово. Мужчина испугался хищников и забрался на дерево. Из-за безысходности он решил признаться в содеянном и отправил сообщение в службу "Довіра" ГНСУ.



"Я решил незаконно пересечь границу, но встретил волков", — говорилось в сообщении мужчины.

Сообщение в службу "Довіра". Фото: ГНСУ

Какое наказание грозит

Несмотря на признание, мужчину обвинили в незаконном пересечении границы. Относительно задержанного составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.204-1 КУоАП, дело направлено в суд. Ему грозит наложение штрафа до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Напомним, что в Одесской области задержали священнослужителя, который помогал уклонисту бежать в Молдову. Мужчина задействовал 10-летнего ребенка в своей преступной схеме.

Также мы писали, что на пути к границе с Молдовой разоблачили троих уклонистов и водителя-переправителя. Мужчины планировали незаконно попасть в соседнюю страну и избежать мобилизации.