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Хотів перетнути кордон за допомогою дитини — на Одещині затримали порушників

23 лютого 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Хотів перетнути кордон за допомогою дитини — на Одещині затримали порушників
Затримані зловмисники з прикорданниками. Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Священник хотів допомогти військовозобов'язаному втекти до Молдови. Задля цього він використав дитину, проте схему викрили прикордонники Ізмаїльського загону.

Про це повідомили у прессужбі Державної прикордонної служби України.

Деталі злочинної схеми

Катафалк, яким керував священник УПЦ МП, зупинили прикордонники на дорозі "Одеса-Рені". Клірик планував висадити свого пасажира на трасі після перетину державного кордону, щоб той нелегально потрапив у Молдову. Водій заховав під ковдрою 10-річного хлопчика, аби під час перетину кордонів задокументована кількість осіб у транспорті співпадала. Наразі дитину повернули батькам, а справу скерували до суду. 

Яке покарання загрожує

Священнику повідомили про підозру за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. 

Інші спроби втекти за кордон

Нагадаємо, на шляху до кордону з Молдовою викрили трьох ухилянтів та водія-переправника. Чоловіки планували незаконно потрапити до сусідньої країни та уникнути мобілізації.

Також ми писали, що на Одещині прикордонники  викрили незаконну схему перетину кордону чоловіками та виїзду до Молдови. Водій підвозив порушників до кордону й отримував грошову винагороду від "клієнтів".

Додамо, прикордонники у Подільському районі Одеської області затримали двох порушників кордону. Військовозобов'язані намагалися втекти до невизнаного Придністровʼя.

Одеса
Молдова
кордон
діти
прикордонники
священики
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ДПСУ

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