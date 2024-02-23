Хотел пересечь границу с помощью ребенка — в Одесской области задержали нарушителей

Задержаны злоумышленники с пограничниками. Фото: ГНСУ

Священник хотел помочь военнообязанному бежать в Молдову. С этой целью он использовал ребенка, однако схему разоблачили пограничники Измаильского отряда.



Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Детали преступной схемы

Катафалк под управлением священника УПЦ МП остановили пограничники на дороге "Одесса-Рени". Клирик планировал взорвать своего пассажира на трассе после пересечения государственной границы, чтобы тот нелегально попал в Молдову. Водитель спрятал под одеялом 10-летнего мальчика, чтобы при пересечении границ документированное количество человек в транспорте совпадало. Ребенка вернули родителям, а дело направили в суд.

Какое наказание грозит

Священнику сообщили о подозрении по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Другие попытки бежать за границу

Напомним, на пути к границе с Молдовой разоблачили троих ухилянцев и водителя-переправителя. Мужчины планировали незаконно попасть в соседнюю страну и избежать мобилизации.

Также мы писали, что в Одесской области пограничники разоблачили незаконную схему пересечения границы мужчинами и выезда в Молдову. Водитель подвозил нарушителей к границе и получал денежное вознаграждение от "клиентов".

Добавим, пограничники в Подольском районе Одесской области задержали двух нарушителей границы . Военнообязанные пытались бежать в непризнанное Приднестровье.