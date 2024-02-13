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Намагалися втекти до Придністровʼя — на Одещині за допомогою дрона затримали ухилянтів

13 лютого 2024 13:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Намагалися втекти до Придністровʼя — на Одещині за допомогою дрона затримали ухилянтів
Прикордонники затримали чоловіків. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Прикордонники у Подільському районі Одеської області затримали двох порушників кордону. Чоловіки призовного віку намагалися втекти до невизнаного Придністровʼя, щоб уникнути мобілізації. 

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України. 

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За інформацією прикордонників, мешканці Харкова та Києва стали замовниками "безпечного виїзду за кордон" у закритому телеграм-каналі, де надалі отримали інструкції для дій. За "інструкції" чоловіки заплатили по 4 тисячі доларів. 

Затримати їх вдалося за допомогою дрона, який патрулював державний кордон. Відмінною рисою втечі є те, що чоловіки намагалися перейти кордон вдень, а не вночі. 

Яке покарання загрожує

Усім чоловікам повідомили про адміністративну відповідальність за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону". Їм загрожує до 15 діб арешту. 

Нагадаємо, в Одеській області затримали групу ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Чоловіки хотіли втекти до Молдови, щоб уникнути мобілізації.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.

Додамо, на контрольному пості "Маяки" прикордонники виявили "непомітних" порушників у вантажній машині. Чоловіки розмістилися у спальному відсіку та на підлозі транспортного засобу і таким чином хотіли потрапити в Молдову.

Одеса
війна
кордон
прикордонники
Одеська область
ухилянти

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