Прикордонники затримали "непомітних" ухилянтів на кордоні з Молдовою

Затримані втікачі. Фото: ДПСУ

На контрольному пості "Маяки" прикордонники виявили "непомітних" порушників у вантажній машині. Чоловіки розмістилися у спальному відсіку та на підлозі транспортного засобу і таким чином хотіли попасти в Молдову.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

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Деталі "мандрівки"

Випадок стався на контрольному пості "Маяки", де прикордонники виявили неординарний спосіб незаконного перетину кордону. Під час огляду транспортного засобу виявлено двох чоловіків, які розмістилися у спальному відсіку та на підлозі автомобіля. Щоб відвернути увагу прикордонників від їх сховища, водій транспортного засобу намагався приховати їх присутність, одягнувши піксельний бушлат та повісивши жовто-синій стяг у кабіні, намагаючись переконати прикордонників у своїх "патріотичних намірах".

Скільки коштувала подорож втікачам

Відомо, що "мандрівка" до Молдови мала обійтися по 8 000 доларів для кожного порушника. Всього затримано три втікачі та водій.

Яке покарання

На всіх учасників інциденту складено адміністративні протоколи, а перевізнику загрожує кримінальна відповідальність. Транспортний засіб, який використовувався для спроби незаконного перетину кордону, було вилучено прикордонниками.

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники затримали авто, в якому ховалися ухилянти. Один чоловік призовного віку сховався у багажнику, а інший у салоні. Вони прямували до Молдови.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.

Додамо, на березі Дунаю в Одеській області затримали чоловіка призовного віку, який намагався втекти за кордон. Ухилянт на гумовому човні планував дістатися до Румунії.