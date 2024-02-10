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Прикордонники затримали "непомітних" ухилянтів на кордоні з Молдовою

10 лютого 2024 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Прикордонники затримали "непомітних" ухилянтів на кордоні з Молдовою
Затримані втікачі. Фото: ДПСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На контрольному пості "Маяки" прикордонники виявили "непомітних" порушників у вантажній машині. Чоловіки розмістилися у спальному відсіку та на підлозі транспортного засобу і таким чином хотіли попасти в Молдову.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

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Деталі "мандрівки"

Випадок стався на контрольному пості "Маяки", де прикордонники виявили неординарний спосіб незаконного перетину кордону. Під час огляду транспортного засобу виявлено двох чоловіків, які розмістилися у спальному відсіку та на підлозі автомобіля. Щоб відвернути увагу прикордонників від їх сховища, водій транспортного засобу намагався приховати їх присутність, одягнувши піксельний бушлат та повісивши жовто-синій стяг у кабіні, намагаючись переконати прикордонників у своїх "патріотичних намірах". 

Скільки коштувала подорож втікачам

Відомо, що "мандрівка" до Молдови мала обійтися по 8 000 доларів для кожного порушника. Всього затримано три втікачі та водій. 

Яке покарання

На всіх учасників інциденту складено адміністративні протоколи, а перевізнику загрожує кримінальна відповідальність. Транспортний засіб, який використовувався для спроби незаконного перетину кордону, було вилучено прикордонниками.

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники затримали авто, в якому ховалися ухилянти. Один чоловік призовного віку сховався у багажнику, а інший у салоні. Вони прямували до Молдови. 

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.

Додамо, на березі Дунаю в Одеській області затримали чоловіка призовного віку, який намагався втекти за кордон. Ухилянт на гумовому човні планував дістатися до Румунії.  

Одеса
кордон
авто
Одеська область
Одеська ОДА
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ухилянти

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