Прикордонники затримали "непомітних" ухилянтів на кордоні з Молдовою
На контрольному пості "Маяки" прикордонники виявили "непомітних" порушників у вантажній машині. Чоловіки розмістилися у спальному відсіку та на підлозі транспортного засобу і таким чином хотіли попасти в Молдову.
Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.
Деталі "мандрівки"
Випадок стався на контрольному пості "Маяки", де прикордонники виявили неординарний спосіб незаконного перетину кордону. Під час огляду транспортного засобу виявлено двох чоловіків, які розмістилися у спальному відсіку та на підлозі автомобіля. Щоб відвернути увагу прикордонників від їх сховища, водій транспортного засобу намагався приховати їх присутність, одягнувши піксельний бушлат та повісивши жовто-синій стяг у кабіні, намагаючись переконати прикордонників у своїх "патріотичних намірах".
Скільки коштувала подорож втікачам
Відомо, що "мандрівка" до Молдови мала обійтися по 8 000 доларів для кожного порушника. Всього затримано три втікачі та водій.
Яке покарання
На всіх учасників інциденту складено адміністративні протоколи, а перевізнику загрожує кримінальна відповідальність. Транспортний засіб, який використовувався для спроби незаконного перетину кордону, було вилучено прикордонниками.
Нагадаємо, в Одеській області прикордонники затримали авто, в якому ховалися ухилянти. Один чоловік призовного віку сховався у багажнику, а інший у салоні. Вони прямували до Молдови.
Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.
Додамо, на березі Дунаю в Одеській області затримали чоловіка призовного віку, який намагався втекти за кордон. Ухилянт на гумовому човні планував дістатися до Румунії.
Читайте Новини.LIVE!