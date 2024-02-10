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Пограничники задержали "незаметных" уклонистов на границе с Молдовой

10 февраля 2024 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Пограничники задержали "незаметных" уклонистов на границе с Молдовой
Задержанные беглецы. Фото: ГНСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На контрольном посту "Маяки" пограничники обнаружили "незаметных" нарушителей в грузовой машине. Мужчины разместились в спальном отсеке и полу транспортного средства и таким образом хотели попасть в Молдову.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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Детали "путешествия"

Случай произошел на контрольном посту "Маяки", где пограничники обнаружили неординарный способ незаконного пересечения границы. Во время осмотра транспортного средства обнаружены двое мужчин, которые разместились в спальном отсеке и на полу автомобиля. Чтобы отвлечь внимание пограничников от их хранилища, водитель транспортного средства пытался скрыть их присутствие, надев пиксельный бушлат и повесив желто-синий флаг в кабине, пытаясь убедить пограничников в своих "патриотических намерениях".

Сколько стоило путешествие беглецам

Известно, что "путешествие" в Молдову должно обойтись по 8 000 долларов для каждого нарушителя. Всего задержаны три беглеца и водитель.

Какое наказание

На всех участников инцидента составлены административные протоколы, а перевозчику грозит уголовная ответственность. Транспортное средство, которое использовалось для попытки незаконного пересечения границы, было изъято пограничниками.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали авто, в котором скрывались уклоняющие. Один человек призывного возраста скрылся в багажнике, а другой в салоне. Они направлялись в Молдову.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. Местный житель за "вознаграждение" помогал уклонистам уехать в страны Европы.

Добавим, на берегу Дуная в Одесской области задержан мужчина призывного возраста, который пытался бежать за границу. Уклонист на резиновой лодке планировал добраться до Румынии.

Одесса
граница
авто
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
уклонисты

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