Пограничники задержали "незаметных" уклонистов на границе с Молдовой
На контрольном посту "Маяки" пограничники обнаружили "незаметных" нарушителей в грузовой машине. Мужчины разместились в спальном отсеке и полу транспортного средства и таким образом хотели попасть в Молдову.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Детали "путешествия"
Случай произошел на контрольном посту "Маяки", где пограничники обнаружили неординарный способ незаконного пересечения границы. Во время осмотра транспортного средства обнаружены двое мужчин, которые разместились в спальном отсеке и на полу автомобиля. Чтобы отвлечь внимание пограничников от их хранилища, водитель транспортного средства пытался скрыть их присутствие, надев пиксельный бушлат и повесив желто-синий флаг в кабине, пытаясь убедить пограничников в своих "патриотических намерениях".
Сколько стоило путешествие беглецам
Известно, что "путешествие" в Молдову должно обойтись по 8 000 долларов для каждого нарушителя. Всего задержаны три беглеца и водитель.
Какое наказание
На всех участников инцидента составлены административные протоколы, а перевозчику грозит уголовная ответственность. Транспортное средство, которое использовалось для попытки незаконного пересечения границы, было изъято пограничниками.
Напомним, в Одесской области пограничники задержали авто, в котором скрывались уклоняющие. Один человек призывного возраста скрылся в багажнике, а другой в салоне. Они направлялись в Молдову.
Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. Местный житель за "вознаграждение" помогал уклонистам уехать в страны Европы.
Добавим, на берегу Дуная в Одесской области задержан мужчина призывного возраста, который пытался бежать за границу. Уклонист на резиновой лодке планировал добраться до Румынии.
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