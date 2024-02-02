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Дунайський "туризм" до Румунії — на Одещині затримали ухилянта

2 лютого 2024 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Дунайський "туризм" до Румунії — на Одещині затримали ухилянта
Прикордонники затримали чоловіка. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На березі Дунаю в Одеській області затримали чоловіка призовного віку, який намагався втекти за кордон. Ухилянт на гумовому човні планував дістатися до Румунії. 

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України. 

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Деталі втечі

Службова вівчарка Фрея у темряві почула шурхіт у хащах на березі річки Дунай та побігла у той бік. На гавкіт прибігли прикордонники та побачили чоловіка, який планував незаконно дістатися Румунії. При собі у нього був гумовий човен з насосом заброди, весла, пляшку води та шоколадні батончики.

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про адміністративну відповідальність за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону". Йому загрожує до 15 діб арешту. 

Нагадаємо, прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали шістьох громадян України, які мали намір незаконно потрапити до Молдови. За сумнівний маршрут "втікачі" заплатили 5 тисяч доларів. 

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.

Одеса
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