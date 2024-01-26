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Намагалися втекти до Молдови — на Одещині за допомогою тепловізора затримали ухилянтів

26 січня 2024 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Намагалися втекти до Молдови — на Одещині за допомогою тепловізора затримали ухилянтів
Правоохоронці затримали порушників. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Прикордонники у Роздільнянському районі Одеської області затримали пʼятьох порушників кордону. Чоловіки призовного віку намагалися втекти до Молдови, щоб уникнути мобілізації. 

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України. 

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За інформацією прикордонників, мешканці Одеської, Хмельницької та Запорізької областей стали замовниками "безпечного виїзду за кордон" у закритому телеграм-каналі, де надалі отримали інструкції для дій. Затримати їх вдалося за допомогою дрона з тепловізором, який патрулював державний кордон. 

Яке покарання загрожує

Усім чоловікам повідомили про адміністративну відповідальність за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону". Їм загрожує до 15 діб арешту. 

Нагадаємо, прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали шістьох громадян України, які мали намір незаконно потрапити до Молдови. За сумнівний маршрут "втікачі" заплатили 5 тисяч доларів. 

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.

Одеса
Молдова
кордон
прикордонники
Одеська область
Новини Одеси
мобілізація
ухилянти

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