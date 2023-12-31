На Одещині затримали шістьох ухилянтів — куди збирались втекти

Затримані чоловіки. Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали шістьох громадян України, які мали намір незаконно потрапити до Молдови. За сумнівний маршрут "втікачі" заплатили 5 тисяч доларів.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Деталі схеми

Як з’ясувалось, четверо жителів Чернігівської та Харківської областей відшукали через телеграм-канал послуги "міжнародного трансферу" та, сплативши 5 тисяч доларів США, отримали маршрут руху. Діючи за рекомендаціями, дістались до одного з населених пунктів прикордоння, де були затримані охоронцями кордону.

В інших випадках, на транзитній ділянці автодороги "Одеса-Рені" прикордонники виявили двох псевдоінвалідів. Правоохоронці встановили, що жителі Одещини стали "клієнтами" шахраїв, які, отримавши грошову винагороду, запевняли їх у безперешкодному виїзді за кордон, використовуючи підроблені військово-облікові документи.

Яке покарання

Наразі всіх порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". За це правопорушення передбачено штраф у розмірі від трьох тисяч до п'ятдесяти тисяч гривень. Також направлено повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення, а саме підроблення документі.

Нагадаємо, правоохоронці ліквідували нелегальний канал переправлення військовозобовʼязаних чоловіків за кордон. Ухилянти за декілька тисяч доларів намагалися уникнути призову до армії.