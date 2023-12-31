Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині затримали шістьох ухилянтів — куди збирались втекти arrow

На Одещині затримали шістьох ухилянтів — куди збирались втекти

31 грудня 2023 12:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині затримали шістьох ухилянтів — куди збирались втекти
Затримані чоловіки. Південне регіональне управління Держприкордонслужби України
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали шістьох громадян України, які мали намір незаконно потрапити до Молдови. За сумнівний маршрут "втікачі" заплатили 5 тисяч доларів. 

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України

Читайте також:

Деталі схеми 

Як з’ясувалось, четверо жителів Чернігівської та Харківської областей відшукали через телеграм-канал послуги "міжнародного трансферу" та, сплативши 5 тисяч доларів США, отримали маршрут руху. Діючи за рекомендаціями, дістались до одного з населених пунктів прикордоння, де були затримані охоронцями кордону.

В інших випадках, на транзитній ділянці автодороги "Одеса-Рені" прикордонники виявили двох псевдоінвалідів. Правоохоронці встановили, що жителі Одещини стали "клієнтами" шахраїв, які, отримавши грошову винагороду, запевняли їх у безперешкодному виїзді за кордон, використовуючи підроблені військово-облікові документи.

Яке покарання

Наразі всіх порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". За це правопорушення передбачено штраф у розмірі від трьох тисяч до п'ятдесяти тисяч гривень. Також направлено повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення, а саме підроблення документі. 

Нагадаємо, правоохоронці ліквідували нелегальний канал переправлення військовозобовʼязаних чоловіків за кордон. Ухилянти за декілька тисяч доларів намагалися уникнути призову до армії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

Актуальне по темі