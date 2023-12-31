В Одесской области задержали шестерых уклонистов — куда собирались бежать

Задержанные мужчины. Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали шестерых граждан Украины, которые намеревались незаконно попасть в Молдову. За сомнительный маршрут "беглецы" заплатили пять тысяч долларов.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Детали схемы

Как выяснилось, четверо жителей Черниговской и Харьковской областей нашли через телеграм-канал услуги "международного трансфера" и, оплатив 5 тысяч долларов США, получили маршрут движения. Действуя по рекомендациям, добрались до одного из населенных пунктов приграничья, где были задержаны охранниками границы.

В других случаях на транзитном участке автодороги "Одесса-Рени" пограничники обнаружили двух псевдоинвалидов. Правоохранители установили, что жители Одесчины стали "клиентами" мошенников, которые, получив денежное вознаграждение, уверяли их в беспрепятственном выезде за границу, используя поддельные военно-учетные документы.

Какое наказание

В настоящее время все нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". За это правонарушение предусмотрен штраф в размере от трех тысяч до пятидесяти тысяч гривен. Также направлено сообщение в Национальную полицию о выявлении признаков уголовного правонарушения, а именно подлог в документе.

Напомним, правоохранители ликвидировали нелегальный канал переправки военнообязанных мужчин за границу. Уклонявшиеся за несколько тысяч долларов пытались избежать призыва в армию.