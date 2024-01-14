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На Одещині затримали втікачів, які направлялися до Молдови

14 січня 2024 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині затримали втікачів, які направлялися до Молдови
Затримані ухилянти. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Прикордонники Одещини затримали чотирьох фоловерів "telegram-каналу провідників". "Ухилянти" за консультацію щодо незаконного перетину кордонну заплатили чималі гроші. 

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України

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Деталі схеми 

Як з’ясувалось, жителі Київської, Одеської та Сумської областей відшукали телеграм-канал з порадами про незаконний виїзд до Молдови. Цінова політика консультаційних послуг для такої подорожі складала від 3 до 5 тисяч доларів США. Отримавши інструкцію до дій, чоловіки прибули в населений пункт у контрольованому прикордонному районі та очікували подальших вказівок.

Затримання "ухилянтів"

Чоловіки були затримані при спробі незаконно перетнути державний кордон у місті Татарбунари. Втікачів виявили прикордонники Білгород-Дністровського загону. Стосовно затриманих складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", рішення за якими прийме суд. За це правопорушення передбачено штраф у розмірі від трьох тисяч до п'ятдесяти тисяч гривень.

Нагадаємо, прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали шістьох громадян України, які мали намір незаконно потрапити до Молдови. За сумнівний маршрут "втікачі" заплатили 5 тисяч доларів. 

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.

Молдова
кордон
прикордонники
Одеська область
Одеська ОДА
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