На Одещині затримали втікачів, які направлялися до Молдови

Затримані ухилянти. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Прикордонники Одещини затримали чотирьох фоловерів "telegram-каналу провідників". "Ухилянти" за консультацію щодо незаконного перетину кордонну заплатили чималі гроші.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Деталі схеми

Як з’ясувалось, жителі Київської, Одеської та Сумської областей відшукали телеграм-канал з порадами про незаконний виїзд до Молдови. Цінова політика консультаційних послуг для такої подорожі складала від 3 до 5 тисяч доларів США. Отримавши інструкцію до дій, чоловіки прибули в населений пункт у контрольованому прикордонному районі та очікували подальших вказівок.

Затримання "ухилянтів"

Чоловіки були затримані при спробі незаконно перетнути державний кордон у місті Татарбунари. Втікачів виявили прикордонники Білгород-Дністровського загону. Стосовно затриманих складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", рішення за якими прийме суд. За це правопорушення передбачено штраф у розмірі від трьох тисяч до п'ятдесяти тисяч гривень.

Нагадаємо, прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали шістьох громадян України, які мали намір незаконно потрапити до Молдови. За сумнівний маршрут "втікачі" заплатили 5 тисяч доларів.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.