В Одесчине задержали беглецов, которые направлялись в Молдову
Пограничники Одесчины задержали четырех фолловеров "telegram-канала проводников". "Уклонисты" за консультацию по незаконному пересечению границы заплатили немалые деньги.
Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
Детали схемы
Как выяснилось, жители Киевской, Одесской и Сумской областей нашли телеграм-канал с советами о незаконном выезде в Молдову. Ценовая политика консультационных услуг для такого путешествия составляла от 3 до 5 тысяч долларов США. Получив инструкцию к действиям, мужчины прибыли в населенный пункт в контролируемом пограничном районе и ожидали дальнейших указаний.
Задержание "уклонистов"
Мужчины были задержаны при попытке незаконно пересечь государственную границу в городе Татарбунары. Беглецов обнаружили пограничники Белгород-Днестровского отряда. В отношении задержанных составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", решение по которым примет суд. За это правонарушение предусмотрен штраф в размере от трех тысяч до пятидесяти тысяч гривен.
Напомним, пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали шестерых граждан Украины, которые намеревались незаконно попасть в Молдову. За сомнительный маршрут "беглецы" заплатили 5 тысяч долларов.
Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. Местный житель за "вознаграждение" помогал уклонистам уехать в страны Европы.
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