Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесчине задержали беглецов, которые направлялись в Молдову arrow

В Одесчине задержали беглецов, которые направлялись в Молдову

14 января 2024 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесчине задержали беглецов, которые направлялись в Молдову
Задержаны уклонисты. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Пограничники Одесчины задержали четырех фолловеров "telegram-канала проводников". "Уклонисты" за консультацию по незаконному пересечению границы заплатили немалые деньги.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Читайте также:

Детали схемы

Как выяснилось, жители Киевской, Одесской и Сумской областей нашли телеграм-канал с советами о незаконном выезде в Молдову. Ценовая политика консультационных услуг для такого путешествия составляла от 3 до 5 тысяч долларов США. Получив инструкцию к действиям, мужчины прибыли в населенный пункт в контролируемом пограничном районе и ожидали дальнейших указаний.

Задержание "уклонистов"

Мужчины были задержаны при попытке незаконно пересечь государственную границу в городе Татарбунары. Беглецов обнаружили пограничники Белгород-Днестровского отряда. В отношении задержанных составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", решение по которым примет суд. За это правонарушение предусмотрен штраф в размере от трех тысяч до пятидесяти тысяч гривен.

Напомним, пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали шестерых граждан Украины, которые намеревались незаконно попасть в Молдову. За сомнительный маршрут "беглецы" заплатили 5 тысяч долларов.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. Местный житель за "вознаграждение" помогал уклонистам уехать в страны Европы.

Молдова
граница
пограничники
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме