Пытались бежать в Молдову — на Одесчине с помощью тепловизора задержали уклонистов

Правоохранители задержали нарушителей. Фото: ГНСУ

Пограничники в Раздельнянском районе Одесской области задержали пятерых нарушителей границы. Мужчины призывного возраста пытались бежать в Молдову во избежание мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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По информации пограничников, жители Одесской, Хмельницкой и Запорожской областей стали заказчиками "безопасного выезда за границу" в закрытом телеграмм-канале, где получили инструкции для действий. Задержать их удалось с помощью дрона с тепловизором, патрулировавшим государственную границу.

Какое наказание грозит

Всем мужчинам сообщили об административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы". Им грозит до 15 суток ареста.

Напомним, пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали шестерых граждан Украины, которые намеревались незаконно попасть в Молдову. За сомнительный маршрут "беглецы" заплатили 5 тысяч долларов.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. Местный житель за "вознаграждение" помогал уклонистам уехать в страны Европы.