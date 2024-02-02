Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Дунайский "туризм" в Румынию — на Одесчине задержали уклониста arrow

Дунайский "туризм" в Румынию — на Одесчине задержали уклониста

2 февраля 2024 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Дунайский "туризм" в Румынию — на Одесчине задержали уклониста
Пограничники задержали мужчину. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На берегу Дуная в Одесской области задержан мужчина призывного возраста, который пытался бежать за границу. Уклонист на резиновой лодке планировал добраться до Румынии.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Читайте также:

Детали побега

Служебная овчарка Фрея в темноте услышала шорох в зарослях на берегу реки Дунай и побежала в ту сторону. На лай прибежали пограничники и увидели мужчину, который планировал незаконно добраться до Румынии. При себе у него была резиновая лодка с насосом, заброды, весла, бутылка воды и шоколадные батончики.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили об административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы". Ему грозит до 15 суток ареста.

Напомним, пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали шестерых граждан Украины, намеревавшихся незаконно попасть в Молдову. За сомнительный маршрут "беглецы" заплатили 5 тысяч долларов.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. Местный житель за "вознаграждение" помогал уклонистам уехать в страны Европы.

Одесса
граница
Румыния
пограничники
Одесская область
Дунай
Новости Одессы
мобилизация
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме