Дунайский "туризм" в Румынию — на Одесчине задержали уклониста
На берегу Дуная в Одесской области задержан мужчина призывного возраста, который пытался бежать за границу. Уклонист на резиновой лодке планировал добраться до Румынии.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Детали побега
Служебная овчарка Фрея в темноте услышала шорох в зарослях на берегу реки Дунай и побежала в ту сторону. На лай прибежали пограничники и увидели мужчину, который планировал незаконно добраться до Румынии. При себе у него была резиновая лодка с насосом, заброды, весла, бутылка воды и шоколадные батончики.
Какое наказание грозит
Мужчине сообщили об административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы". Ему грозит до 15 суток ареста.
Напомним, пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали шестерых граждан Украины, намеревавшихся незаконно попасть в Молдову. За сомнительный маршрут "беглецы" заплатили 5 тысяч долларов.
Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. Местный житель за "вознаграждение" помогал уклонистам уехать в страны Европы.
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