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Один ховався у багажнику — на Одещині затримали чергових ухилянтів

10 лютого 2024 14:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Один ховався у багажнику — на Одещині затримали чергових ухилянтів
Прикордонники затримали чоловіків. Фото: ДПСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одеській області прикордонники затримали авто, в якому ховалися ухилянти. Один чоловік призовного віку сховався у багажнику, а інший у салоні. Вони прямували до Молдови. 

Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України

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Деталі "подорожі"

Під час несення служби прикордонний наряд Подільського загону зупинив автомобіль, яким керував 50-річний одесит. Під час огляду виявлено, що в авто перевозили двох пасажирів, один із яких обрав подорож у багажному відсіку. Як з’ясувалося, чоловіки мали намір незаконно перетнути кордон. Водій запропонував їм цю послугу, вимагаючи від пасажира, який сидів у салоні, 400 доларів, а від того, що був у багажнику — на 100 доларів менше.

Яке покарання

Щодо двох "пасажирів" складено протоколи про адміністративні правопорушення, а щодо водія направлено повідомлення про можливість причетності до кримінального правопорушення. Йому загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Інші випадки затримання ухилянтів

Нагадаємо, на березі Дунаю в Одеській області затримали чоловіка призовного віку, який намагався втекти за кордон. Ухилянт на гумовому човні планував дістатися до Румунії. 

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.

Одеса
прикордонники
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
ухилянти

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