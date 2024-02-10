Один скрывался в багажнике — на Одесчине задержали очередных уклонистов

Пограничники задержали мужчин. Фото: ГПСУ

В Одесской области пограничники задержали авто, в котором скрывались уклоняющие. Один человек призывного возраста скрылся в багажнике, а другой в салоне. Они направлялись в Молдову.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

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Детали "путешествия"

Во время несения службы пограничный наряд Подольского отряда остановил автомобиль, которым управлял 50-летний одессит. В ходе осмотра обнаружено, что в авто перевозили двух пассажиров, один из которых выбрал путешествие в багажном отсеке. Как выяснилось, мужчины намеревались незаконно пересечь границу. Водитель предложил им эту услугу, требуя от сидевшего в салоне пассажира 400 долларов, а от того, что был в багажнике — на 100 долларов меньше.

Какое наказание

В отношении двух "пассажиров" составлены протоколы об административных правонарушениях, а в отношении водителя направлено сообщение о возможности причастности к уголовному правонарушению. Ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Другие случаи задержания уклоняющихся

Напомним, на берегу Дуная в Одесской области задержан мужчина призывного возраста, который пытался бежать за границу. Уклонист на резиновой лодке планировал добраться до Румынии.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. Местный житель за "вознаграждение" помогал уклоняющимся уехать в страны Европы.