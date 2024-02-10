Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Один скрывался в багажнике — на Одесчине задержали очередных уклонистов arrow

Один скрывался в багажнике — на Одесчине задержали очередных уклонистов

10 февраля 2024 14:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Один скрывался в багажнике — на Одесчине задержали очередных уклонистов
Пограничники задержали мужчин. Фото: ГПСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области пограничники задержали авто, в котором скрывались уклоняющие. Один человек призывного возраста скрылся в багажнике, а другой в салоне. Они направлялись в Молдову.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Читайте также:

Детали "путешествия"

Во время несения службы пограничный наряд Подольского отряда остановил автомобиль, которым управлял 50-летний одессит. В ходе осмотра обнаружено, что в авто перевозили двух пассажиров, один из которых выбрал путешествие в багажном отсеке. Как выяснилось, мужчины намеревались незаконно пересечь границу. Водитель предложил им эту услугу, требуя от сидевшего в салоне пассажира 400 долларов, а от того, что был в багажнике — на 100 долларов меньше.

Какое наказание

В отношении двух "пассажиров" составлены протоколы об административных правонарушениях, а в отношении водителя направлено сообщение о возможности причастности к уголовному правонарушению. Ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Другие случаи задержания уклоняющихся

Напомним, на берегу Дуная в Одесской области задержан мужчина призывного возраста, который пытался бежать за границу. Уклонист на резиновой лодке планировал добраться до Румынии.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. Местный житель за "вознаграждение" помогал уклоняющимся уехать в страны Европы.

Одесса
пограничники
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме