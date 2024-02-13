Пытались бежать в Приднестровье — на Одесчине с помощью дрона задержали уклонистов
Пограничники в Подольском районе Одесской области задержали двух нарушителей границы. Мужчины призывного возраста пытались бежать в непризнанное Приднестровье, чтобы избежать мобилизации.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
По информации пограничников, жители Харькова и Киева стали заказчиками "безопасного выезда за границу" в закрытом телеграм-канале, где получили инструкции для действий. За "инструкции" мужчины заплатили по 4 тысячи долларов.
Задержать их удалось с помощью дрона, патрулировавшего государственную границу. Отличительной особенностью бегства является то, что мужчины пытались перейти границу днем, а не ночью.
Какое наказание грозит
Всем мужчинам сообщили об административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы". Им грозит до 15 суток ареста.
Напомним, в Одесской области задержали группу уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Мужчины хотели бежать в Молдову во избежание мобилизации.
Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. Местный житель за "вознаграждение" помогал уклонистам уехать в страны Европы.
На контрольном посту "Маяки" пограничники обнаружили "незаметных" нарушителей в грузовой машине. Мужчины разместились в спальном отсеке и полу транспортного средства и таким образом хотели попасть в Молдову.
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