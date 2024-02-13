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Пытались бежать в Приднестровье — на Одесчине с помощью дрона задержали уклонистов

13 февраля 2024 13:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Пытались бежать в Приднестровье — на Одесчине с помощью дрона задержали уклонистов
Пограничники задержали мужчин. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Пограничники в Подольском районе Одесской области задержали двух нарушителей границы. Мужчины призывного возраста пытались бежать в непризнанное Приднестровье, чтобы избежать мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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По информации пограничников, жители Харькова и Киева стали заказчиками "безопасного выезда за границу" в закрытом телеграм-канале, где получили инструкции для действий. За "инструкции" мужчины заплатили по 4 тысячи долларов.

Задержать их удалось с помощью дрона, патрулировавшего государственную границу. Отличительной особенностью бегства является то, что мужчины пытались перейти границу днем, а не ночью.

Какое наказание грозит

Всем мужчинам сообщили об административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы". Им грозит до 15 суток ареста.

Напомним, в Одесской области задержали группу уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Мужчины хотели бежать в Молдову во избежание мобилизации.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. Местный житель за "вознаграждение" помогал уклонистам уехать в страны Европы.

На контрольном посту "Маяки" пограничники обнаружили "незаметных" нарушителей в грузовой машине. Мужчины разместились в спальном отсеке и полу транспортного средства и таким образом хотели попасть в Молдову.

Одесса
война
граница
пограничники
Одесская область
уклонисты

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