За кілометр до кордону — на Одещині затримали ухилянтів, які хотіли втекти до ПМР

Чоловіків затримали на кордоні. Фото: ДПСУ

В Одеській області затримали групу ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Чоловіки хотіли втекти до Молдови, щоб уникнути мобілізації.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

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Як намагалися втекти

Прикордонники Подільського загону затримали утікачів за кілометр від державного кордону. Восьмеро чоловіків знайшли "безпечний шлях" до невизнаного Придністровʼя. За такий маршрут ухилянти заплатили від 40 до 80 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Наразі на усіх порушників склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Їм загрожує до 15 діб арешту.

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники затримали авто, в якому були ухилянти. Один чоловік призовного віку сховався у багажнику, а інший — у салоні. Вони прямували до Молдови.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.

Додамо, на контрольному пості "Маяки" прикордонники виявили "непомітних" порушників у вантажній машині. Чоловіки розмістилися у спальному відсіку та на підлозі транспортного засобу і таким чином хотіли потрапити в Молдову.