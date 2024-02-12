За километр до границы — на Одесчине задержали уклонистов, которые хотели бежать в ПМР
В Одесской области задержали группу уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Мужчины хотели бежать в Молдову во избежание мобилизации.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Как пытались сбежать
Пограничники Подольского отряда задержали беглецов в километре от государственной границы. Восемь мужчин нашли "безопасный путь" к непризнанному Приднестровью. За такой маршрут уклонисты заплатили от 40 до 80 тысяч гривен.
Какое наказание грозит
На всех нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Им грозит до 15 суток ареста.
Напомним, в Одесской области пограничники задержали авто, в котором скрывались уклонисты. Один человек призывного возраста скрылся в багажнике, а другой в салоне. Они направлялись в Молдову.
Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. Местный житель за "вознаграждение" помогал уклонистам уехать в страны Европы.
На контрольном посту "Маяки" пограничники обнаружили "незаметных" нарушителей в грузовой машине. Мужчины разместились в спальном отсеке и полу транспортного средства и таким образом хотели попасть в Молдову.
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