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Новая угроза уклонистам — у границ на Одесчине заметили променад вепрей

25 февраля 2024 16:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Новая угроза уклонистам — у границ на Одесчине заметили променад вепрей
Кабан в лесу в Одесской области. Фото: ГПСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесские пограничники предупреждают желающих нелегально отправиться из Украины в соседние страны о вепрях. Животных заметили в регионе вблизи границы с Молдовой.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Променады вепрей на границе

Пограничники говорят, что, несмотря на плохое зрение, эти поместные животные обладают удивительными природными способностями: исключительной скоростью, отличными плавательными умениями, острым слухом и обонянием. Мохнатые жители леса могут реагировать непредсказуемо, защищая свою территорию.

"Напороться на кабанью семью в период брачного сезона, или на самку с детенышами не лучшая идея. Ведь такая встреча может быть невероятно опасной для человека, а реакция мохнатых — непредсказуемой", — отметили в ведомстве.

Волки на границе

Ранее мы сообщали, что у границы с Молдовой были замечены и стаи волков. Кстати, первые "жертвы" этих животных уже есть. Да, житель Одесского региона хотел незаконно бежать в Молдову, однако ему помешали дикие волки. Он встретился с ними неподалеку железнодорожной станции Абамеликово. Мужчина испугался хищников и забрался на дерево. Из-за безысходности молодому человеку пришлось вызвать пограничников ради спасения.

Другие попытки незаконного пересечения госграницы

Напомним, пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили и задержали нарушителя границы с Молдовой. Мужчина пытался вернуться в Украину вне пункта пропуска.

Также мы писали, что в Одесской области священник хотел помочь военнообязанному бежать в Молдову. Для этого он использовал ребенка, однако схему разоблачили пограничники Измаильского отряда.

Одесса
пограничники
Одесская область
Одесская ОГА
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