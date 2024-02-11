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Тяжко на чужині – житель Одещини нелегально повертався в Україну

11 лютого 2024 14:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Тяжко на чужині – житель Одещини нелегально повертався в Україну
Чоловік, який повернувся в Україну. Фото: ДПСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили та затримали порушника кордону з Молдовою. Чоловік намагався повернутися в Україну поза пунктом пропуску.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

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30-річний житель Одещини, був помічений на кордоні за допомогою безпілотного літального апарату з тепловізійною камерою. Він йшов з Молдови пішки, не користуючись офіційним пунктом пропуску. Чоловік пояснив свої дії бажанням повернутися на батьківщину, відзначивши, що більше не міг перебувати на чужині.

Яке покарання

На нього складено протокол за адміністративне правопорушення за статтею 204-1 Кодексу України про правопорушення "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Подальші правові наслідки вирішуватиме суд.

Інші спроби незаконного перетину кордону

Нагадаємо, на контрольному пості "Маяки" прикордонники виявили "непомітних" порушників у вантажній машині. Чоловіки розмістилися у спальному відсіку та на підлозі транспортного засобу і таким чином хотіли попасти в Молдову.

Також ми писали, що в Одеській області прикордонники затримали авто, в якому ховалися ухилянти. Один чоловік призовного віку сховався у багажнику, а інший у салоні. Вони прямували до Молдови. 

Додамо, на березі Дунаю в Одеській області затримали чоловіка призовного віку, який намагався втекти за кордон. Ухилянт на гумовому човні планував дістатися до Румунії.

Одеса
Молдова
кордон
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
ухилянти

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