Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Тяжело на чужбине – житель Одесчины нелегально возвращался в Украину arrow

Тяжело на чужбине – житель Одесчины нелегально возвращался в Украину

11 февраля 2024 14:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Тяжело на чужбине – житель Одесчины нелегально возвращался в Украину
Вернувшийся в Украину мужчина. Фото: ГПСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили и задержали нарушителя границы с Молдовой. Мужчина пытался вернуться в Украину вне пункта пропуска.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Читайте также:

Детали путешествия

30-летний житель Одесчины был замечен на границе с помощью беспилотного летательного аппарата с тепловизионной камерой. Он уходил из Молдовы пешком, не пользуясь официальным пунктом пропуска. Мужчина объяснил свои действия желанием вернуться на родину, отметив, что больше не мог находиться на чужбине.

Какое наказание

На него составлен протокол за административное правонарушение по статье 204-1 Кодекса Украины о правонарушении "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Последующие правовые последствия будет решать суд.

Другие попытки незаконного пересечения границы

Напомним, на контрольном посту "Маяки" пограничники обнаружили "незаметных" нарушителей в грузовой машине. Мужчины разместились в спальном отсеке и полу транспортного средства и таким образом хотели попасть в Молдову.

Также мы писали, что в Одесской области пограничники задержали автомобиль, в котором прятались уклонисты. Один человек призывного возраста скрылся в багажнике, а другой в салоне. Они направлялись в Молдову.

Добавим, на берегу Дуная в Одесской области задержан мужчина призывного возраста, который пытался бежать за границу. Уклонист на резиновой лодке планировал добраться до Румынии.

Одесса
Молдова
граница
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

Актуальное по теме