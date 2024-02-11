Тяжело на чужбине – житель Одесчины нелегально возвращался в Украину

Вернувшийся в Украину мужчина. Фото: ГПСУ

Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили и задержали нарушителя границы с Молдовой. Мужчина пытался вернуться в Украину вне пункта пропуска.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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30-летний житель Одесчины был замечен на границе с помощью беспилотного летательного аппарата с тепловизионной камерой. Он уходил из Молдовы пешком, не пользуясь официальным пунктом пропуска. Мужчина объяснил свои действия желанием вернуться на родину, отметив, что больше не мог находиться на чужбине.

Какое наказание

На него составлен протокол за административное правонарушение по статье 204-1 Кодекса Украины о правонарушении "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Последующие правовые последствия будет решать суд.

Другие попытки незаконного пересечения границы

Напомним, на контрольном посту "Маяки" пограничники обнаружили "незаметных" нарушителей в грузовой машине. Мужчины разместились в спальном отсеке и полу транспортного средства и таким образом хотели попасть в Молдову.

Также мы писали, что в Одесской области пограничники задержали автомобиль, в котором прятались уклонисты. Один человек призывного возраста скрылся в багажнике, а другой в салоне. Они направлялись в Молдову.

Добавим, на берегу Дуная в Одесской области задержан мужчина призывного возраста, который пытался бежать за границу. Уклонист на резиновой лодке планировал добраться до Румынии.