Хотел сбежать в Молдову — на границе задержали уклониста "Волан-де-Морта"

Уклонист в латексной маске. Фото: скриншот

Уклонист из Одессы решил стать похожим на персонажа из мифов, чтобы незаметно попасть в Молдову. Этот "персонаж из сказочного мира" был остановлен пограничными службами Белгород-Днестровского отдела.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в воскресенье, 10 марта.

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Чтобы незаметно пересечь границу, 40-летний мужчина преобразился в мифического героя, надев латексную маску и черную плащ-мантию с капюшоном.

Житель Одессы часто посещал реку Турунчук для рыбалки, благодаря чему хорошо знал приграничную территорию. Именно поэтому он решил использовать свои знания местности, чтобы тайно попасть в Молдову в районе деревни Троицкое.

Мужчина серьезно подготовился к своему путешествию, взяв с собой термосумку, в которую положил вещевой мешок с необходимыми предметами: нож, фонарик, варежки. Для возможности наблюдения за пограничниками он также взял монокуляр.

"Чтобы пересечь границу, мужчина планировал вплавь преодолеть сначала реку Турунчук, а затем – Днестр. Для того чтобы не замерзнуть от холода и не утонуть во время заплывов, украинец надел гидрокостюм и взял пустой тетрапрак, который в надутом виде помогал бы держаться на поверхности воды", — сообщили в ГПСУ.

Напомним, в Одесской области разоблачили группу уклонистов, которая хотела бежать в Молдову, но были замечены пограничниками. Один из нарушителей хотел спрятаться в кустах, однако его это не спасло.

Ранее в Одесской области задержаны очередные нарушители государственной границы. Уклонисты застряли в противотранспортном рву и не смогли вылезть, им на помощь поспешили пограничники.