Через кущі й за кордон — на Одещині затримали чергових ухилянтів

Затримані ухилянти. Фото: ДПСУ

Група ухилянтів хотіла втекти до Молдови, але були помічені прикордонниками. Один з чоловіків вирішив сховатися в кущах, проте це йому не допомогло.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці інциденту

В Одеській області група чоловіків призовного віку вирішили незаконно перетнути державний кордон. Задля цього вони звернулися до послуг, які відшукали в інтернеті. Адміністратор одного з телеграм-каналів надавав ухилянтам онлайн-вказівки щодо маршруту. За такі послуги горе-втікачі заплатили йому по 6 тисяч доларів кожний.

Коли ж групу помітили прикордонники Подільського загону, один з чоловіків вирішив відділитися від інших. Так, він хотів залишитись непоміченим та сховався в кущах, скрутившись в позу ембріона. Його також викрили.

Яке покарання загрожує

Щодо чоловіків складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене 204-1 КУпАП. Усім ухилянтам загрожує накладання штрафу до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Інші спроби перетнути держкордон на Одещині

Нагадаємо, що два жителя Одеси скористались послугами незаконного перевезення до сусідньої країни. Проте подорож була невдала — прикордонники виявили ухилянтів у причепі для тварин.

Також ми писали, що в Одеській області затримали чергових порушників державного кордону. Утікачі застрягли у протитранспортному рові й не змогли вилізти, їм на допомогу поспішили прикордонники.

Додамо, що на Одещині затримали ухилянтів разом з водієм. Прикордонники затримали порушників, наразі на всіх складено адмінпротоколи, а перевізнику загрожує ув'язнення.