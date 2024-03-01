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На Одещині затримали перевізника ухилянтів разом з клієнтами

1 березня 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині затримали перевізника ухилянтів разом з клієнтами
Затримані ухилянти і водій. Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Четверо чоловіків хотіли незаконно перетнути державний кордон України та втекти до Молдови. Прикордонники затримали ухилянтів, наразі на всіх складено адмінпротоколи, а водію загрожує ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі  Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Деталі зловмисної схеми

Троє пасажирів знайшли послугу з перевезення в Молдову в інтернеті та вирішили їй скористатись. Ціна за таку подорож для кожного порушника була різною — за переправлення вони заплатили від трьох до п'яти тисяч доларів. 

Виявилось, що водій раніше вже був звинувачений у незаконному переправленні осіб через держкордон. Проте це його нічому не навчило, він вдруге потрапив до рук прикордонників.

Яке покарання загрожує

Стосовно трьох пасажирів складено протоколи про адмінправопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП. Вони звинувачуються у незаконному перетинанні державного кордону України. За це порушникам загрожує штраф у розмірі до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Водієві ж загрожує позбавлення волі строком до семи років згідно з ч.2 ст. ст.332 ККУ.

Інші спроби перетнути держкордон на Одещині

Нагадаємо, що на Одещині чоловік намагався незаконно перетнути державний кордон, але йому це не вдалося. Вовки запримітили ухилянта, тож він забрався на дерево та чекав на допомогу.

Також ми писали, що на Одещині затримали священнослужителя, який допомагав ухилянту втікти до Молдови. Чоловік задіяв 10-річну дитину задля своєї злочинної схеми.

Додамо, що на шляху до кордону з Молдовою викрили трьох ухилянтів та водія-переправника. Чоловіки планували незаконно потрапити до сусідньої країни та уникнути мобілізації.

Одеса
Молдова
в'язниця
прикордонники
Одеська область
порушення
Придністров'я
Новини Одеси
водії
ухилянти
ДПСУ

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