В Одесской области задержали перевозчика уклонистов вместе с клиентами

Задержанные уклонисты и водитель. Фото: ГНСУ

Четверо мужчин хотели незаконно пересечь государственную границу Украины и бежать в Молдову. Пограничники задержали уклонистов, на всех уже составлены админпротоколы, а водителю грозит тюремный срок.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Детали злонамеренной схемы

Три пассажира нашли услугу по перевозке в Молдову в интернете и решили ей воспользоваться. Цена за такое путешествие для каждого нарушителя была разной — за переправку они заплатили от трех до пяти тысяч долларов.

Оказалось, что водитель ранее уже был обвинен в незаконной переправке лиц через госграницу. Однако это его ничему не научило, он вторично попал в руки пограничников.

Какое наказание грозит

В отношении трех пассажиров составлены протоколы об админправонарушении по ч.2 ст.204-1 КУоАП. Они обвиняются в незаконном пересечении государственной границы Украины. За это нарушителям грозит штраф в размере до восьмисот тысяч рублей. Водителю же грозит лишение свободы сроком до семи лет согласно ч.2 ст. ст.332 УК.

Другие попытки пересечь госграницу на Одесчине

Напомним, что в Одесской области мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу, но ему это не удалось. Волки заметили уклониста, поэтому он забрался на дерево и ждал помощи.

Также мы писали, что в Одесской области задержали священнослужителя, который помогал уклонистубежать в Молдову. Мужчина задействовал 10-летнего ребенка в своей преступной схеме.

Добавим, что на пути к границе с Молдовой разоблачили троих уклонистов и водителя-переправителя. Мужчины планировали незаконно попасть в соседнюю страну и избежать мобилизации.