Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области задержали перевозчика уклонистов вместе с клиентами arrow

В Одесской области задержали перевозчика уклонистов вместе с клиентами

1 марта 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области задержали перевозчика уклонистов вместе с клиентами
Задержанные уклонисты и водитель. Фото: ГНСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Четверо мужчин хотели незаконно пересечь государственную границу Украины и бежать в Молдову. Пограничники задержали уклонистов, на всех уже составлены админпротоколы, а водителю грозит тюремный срок.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Читайте также:

Детали злонамеренной схемы

Три пассажира нашли услугу по перевозке в Молдову в интернете и решили ей воспользоваться. Цена за такое путешествие для каждого нарушителя была разной — за переправку они заплатили от трех до пяти тысяч долларов.

Оказалось, что водитель ранее уже был обвинен в незаконной переправке лиц через госграницу. Однако это его ничему не научило, он вторично попал в руки пограничников.

Какое наказание грозит

В отношении трех пассажиров составлены протоколы об админправонарушении по ч.2 ст.204-1 КУоАП. Они обвиняются в незаконном пересечении государственной границы Украины. За это нарушителям грозит штраф в размере до восьмисот тысяч рублей. Водителю же грозит лишение свободы сроком до семи лет согласно ч.2 ст. ст.332 УК.

Другие попытки пересечь госграницу на Одесчине

Напомним, что в Одесской области мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу, но ему это не удалось. Волки заметили уклониста, поэтому он забрался на дерево и ждал помощи.

Также мы писали, что в Одесской области задержали священнослужителя, который помогал уклонистубежать в Молдову. Мужчина задействовал 10-летнего ребенка в своей преступной схеме.

Добавим, что на пути к границе с Молдовой разоблачили троих уклонистов и водителя-переправителя. Мужчины планировали незаконно попасть в соседнюю страну и избежать мобилизации.

Одесса
Молдова
тюрьма
пограничники
Одесская область
нарушения
Приднестровье
Новости Одессы
водители
уклонисты
ГПСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году