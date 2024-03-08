Из-за кустов и за границу — в Одесской области задержали очередных уклонистов
Группа уклонистов хотела бежать в Молдову, но были замечены пограничниками. Один из мужчин решил спрятаться в кустах, но это ему не помогло.
Об этом сообщает прессслужба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Подробности инцидента
В Одесской области группа мужчин призывного возраста решили незаконно пересечь государственную границу. Для этого они обратились к услугам, которые нашли в интернете. Администратор одного из телеграмм-каналов предоставлял уклонистам онлайн-указания по маршруту. За такие услуги горе-беглецы заплатили ему по 6 тысяч долларов каждый.
Когда группу заметили пограничники Подольского отряда, один из мужчин решил отделиться от других. Он хотел остаться незамеченным и спрятался в кустах, свернувшись в позу эмбриона. Его также разоблачили.
Какое наказание грозит
В отношении мужчин составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном 204-1 КУоАП. Всем уклонистам грозит наложение штрафа до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Другие попытки пересечь госграницу на Одесчине
Напомним, что два жителя Одессы воспользовались услугами незаконной перевозки в соседнюю страну. Однако путешествие было неудачным — пограничники обнаружили уклонистов в прицепе для животных.
Также мы писали, что в Одесской области задержаны очередные нарушители государственной границы. Беглецы застряли в противотранспортном рву и не смогли вылезть, им на помощь поспешили пограничники.
Добавим, что в Одесской области задержали уклонистов вместе с водителем. Пограничники задержали нарушителей, на всех уже составлены админпротоколы, а перевозчику грозит заключение.
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