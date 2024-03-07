Військовозобов'язані у вантажівці для тварин — на Одещині викрили схему вивозу ухилянтів

Прикордонники затримали ухилянтів разом з водієм. Фото: ДПСУ

Два мешканця Одеси скористались послугами незаконного перевезення до сусідньої країни. Проте подорож була невдала — прикордонники виявили ухилянтів у причепі для тварин.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Деталі схеми

Двоє одеситів через знайомих дізнались про послуги перевезення до сусідньої держави. Вивезти їх намагався 46-річний українець у причепі для перевезення тварин своєї вантажівки. В подальшому, водій планував доставили чоловіків призовного віку до Молдови. За такий некомфортний трансфер кожен з ухилянтів мав сплатити по 5 тисяч доларів. Підозрілий транспорт зупинили прикордонники Білгород-Дністровського загону та викрили зловмисну схему.

Яке покарання загрожує

На двох одеситів склали протоколи про адмінправопорушення за спробу незаконного перетину державного кордону згідно з ч.2 ст.204-1 КУпАП. Їм загрожує накладання штрафу до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт до п'ятнадцяти діб.

Також до Нацполіції направлено повідомлення щодо перевізника, дії якого кваліфікуються згдно ст.332 КК України. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України водію загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення.

Інші спроби незаконного перетину кордону

Нагадаємо, що в Одеській області затримали чергових порушників державного кордону. Утікачі застрягли у протитранспортному рові й не змогли вилізти, їм на допомогу поспішили прикордонники.

Також ми писали, що на Одещині затримали ухилянтів разом з водієм. Прикордонники затримали порушників, наразі на всіх складено адмінпротоколи, а перевізнику загрожує ув'язнення.