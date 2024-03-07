Военнообязанные в грузовике для животных — в Одесской области разоблачили схему вывоза уклонистов

Пограничники задержали уклонистов вместе с водителем. Фото: ГПСУ

Два жителя Одессы воспользовались услугами незаконной перевозки в соседнюю страну. Однако путешествие было неудачным — пограничники обнаружили уклонистов в прицепе для животных.

Об этом сообщает прессслужба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Детали схемы

Двое одесситов через знакомых узнали об услугах перевозки в соседнее государство. Вывезти их пытался 46-летний украинец в прицепе для перевозки животных своего грузовика. В дальнейшем, водитель планировал доставить мужчин призывного возраста в Молдову. За такой некомфортный трансфер каждый уклонист должен был оплатить по 5 тысяч долларов. Подозрительный транспорт остановили пограничники Белгород-Днестровского отряда и разоблачили преступную схему.

Какое наказание грозит

На двух одесситов составили протоколы об админправонарушениях за попытку незаконного пересечения государственной границы согласно ч.2 ст.204-1 КУоАП. Им грозит наложение штрафа до восьмисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест до пятнадцати суток.

Также в Нацполицию направлено сообщение о перевозчике, действия которого квалифицируются согласно ст.332 УК Украины. За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины водителю грозит до пятнадцати лет заключения.

Другие попытки незаконного пересечения границы

Напомним, что в Одесской области задержаны дежурные нарушители государственной границы. Беглецы застряли в противотранспортном рву и не смогли вылезть, им на помощь поспешили пограничники.

Также мы писали, что в Одесской области задержали уктонистов вместе с водителем. Пограничники задержали нарушителей, пока на всех составлены админпротоколы, а перевозчику грозит заключение.