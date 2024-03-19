Переправляли "рибаків" до Молдови через плавні — на Одещині викрили схему вивозу ухилянтів

Правоохоронці затримали втікачів. Фото: Національна поліція

В Одеській області викрили двох чоловіків, які організували схему відправки військовозобов'язаних за кордон через болота та плавні у спеціальних костюмах. За такий сервіс кожен ухилянт мав заплатити більше п'яти тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

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Подробиці схеми

Організаторами злочинної схеми виявились одесит та уродженець Донеччини, який вже був судимий за крадіжку. Чоловіки підшукували "клієнтів", які бажали незаконно перетнути державний кордон України. Охочих збирали у групи та вивозили до одного з сіл регіону, де давали настанови щодо подальшого пересування.

Вартість таких послуг становила 5 300 доларів з особи. Частину коштів — 1000 доларів, "клієнти" мали перерахувати на криптогаманець. За планами зловмисників, ухилянти мали втікти по одному з рукавів Дністра — річці Турунчук. Задля пересічення річки втікачам видавали навіть рибальські костюми для того, аби їм було легше подолати болотисті плавні. Проте схема не спрацювала, адже організаторів та "туристів" у рибальських костюмах затримали у прикордонному селі Градениці за 500 метрів від кордону. За результатами обшуків у фігурантів вилучили 17 400 доларів, 3250 євро, автомобілі.

Що загрожує

Наразі двом організаторам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, за що їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років.

Стосовно осіб, які мали намір незаконно перетнути кордон, складені протоколи за ч. 2 ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) КУпАП.

Спроби перетину кордону на Одещині

Нагадаємо, що прикордонники затримали мешканця Одещини, який збирався здійснити незаконний перетин держкордону. Втікач на момент затримання встиг подолати понад пів тисячі кілометрів на велосипеді.

Також ми писали, що ухилянт з Одеси вирішив стати схожим на персонажа з міфів, щоб непомітно потрапити до Молдови. Цього "персонажа із казкового світу" було зупинено прикордонними службами Білгород-Дністровського відділу.