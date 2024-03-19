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Переправляли "рыбаков" в Молдову через плавни — на Одесчине разоблачили схему вывоза уклонистов

19 марта 2024 18:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Переправляли "рыбаков" в Молдову через плавни — на Одесчине разоблачили схему вывоза уклонистов
Правоохранители задержали беглецов. Фото: Национальная полиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области разоблачили двоих мужчин, которые организовали схему отправки военнообязанных за границу через болота и плавни в специальных костюмах. За такой сервис каждый уклонист должен был заплатить более пяти тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Подробности схемы

Организаторами преступной схемы оказались одессит и уроженец Донбасса, который уже был судим за кражу. Мужчины подыскивали "клиентов", желавших незаконно пересечь государственную границу Украины. Желающих собирали в группы и вывозили в одно из сел региона, где давали указания по дальнейшему передвижению.

Стоимость таких услуг составила 5 300 долларов с человека. Часть средств — 1000 долларов, "клиенты" должны были перечислить на криптокошелек. По планам злоумышленников, уклонисты должны были убежать по одному из рукавов Днестра — реке Турунчук. Для пересечения реки беглецам выдавали даже рыболовные костюмы для того, чтобы им было легче преодолеть болотистые плавни. Однако схема не сработала, ведь организаторов и "туристов" в рыболовных костюмах задержали в пограничном селе Граденицы в 500 метрах от границы. По результатам обысков у фигурантов изъяли 17 400 долларов, 3 250 евро, автомобили.

Что угрожает

В настоящее время двум организаторам доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ. Речь идет о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, за что им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.

В отношении лиц, намеревавшихся незаконно пересечь границу, составлены протоколы по ч. 2 ст. 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КУоАП.

Попытки пересечения границы в Одесской области

Напомним, что пограничники задержали жителя Одесчины, который собирался осуществить незаконное пересечение госграницы. Беглец на момент задержания успел преодолеть более полутысячи километров на велосипеде.

Также мы писали, что уклонист из Одессы решил стать похожим на персонажа из мифов, чтобы незаметно попасть в Молдову. Этот "персонаж из сказочного мира" был остановлен пограничными службами Белгород-Днестровского отдела.

Одесса
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