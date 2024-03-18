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Подолав 750 кілометрів — прикордонники затримали ухилянта на велосипеді

18 березня 2024 16:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Подолав 750 кілометрів — прикордонники затримали ухилянта на велосипеді
Затриманий ухилянт. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині затримали чоловіка, який збирався здійснити незаконний перетин держкордону.  Втікач на момент затримання встиг подолати понад пів тисячі кілометрів на велосипеді. 

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Рух невідомого в бік сусідньої країни помітили прикордонники й згодом його затримали. Виявилося, що для зручності пересування чоловік використовував велосипед, який придбав у Миколаєві та звідти своїм ходом подолав понад 750 км. "Велопробіг" правоохоронці зупинили всього за 350 метрів до прикордонної лінії. У Державній прикордонній службі розповіли, що на "велоспортсмена" складено адмінпротокол.

Спроби незаконного перетину кордону

Нагадаємо, що ухилянт з Одеси вирішив стати схожим на персонажа з міфів, щоб непомітно потрапити до Молдови. Цього "персонажа із казкового світу" було зупинено прикордонними службами Білгород-Дністровського відділу.

Також ми писали, що прокурори Одеси затримали чоловіка, який зі своїми спільниками розробив злочинну схему допомоги ухилянтам. Угруповання підроблювало висновки МСЕК для призовників, аби ті змогли виїхати за кордон.

Додамо, військовозобов'язані чоловіки вирішили скористатись послугами з незаконного перетину кордону, які знайшли в інтернеті. Проте план не був реалізований, втікачів та організатора злочинної схеми викрили прикордонники Одеського та Подільського загонів.

Одеса
кордон
Одеська область
Одеська ОДА
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ухилянти

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