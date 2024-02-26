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Робив фейкові документи ухилянтам — судитимуть одеського секретаря військово-лікарської комісії

26 лютого 2024 18:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Робив фейкові документи ухилянтам — судитимуть одеського секретаря військово-лікарської комісії
Фейкові документи, вилучені у зловмисників. Фото: Київська міська прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Чоловік зі своїми спільниками розробив злочинну схему допомоги ухилянтам. Угрупування підроблювало висновки МСЕК для призовників, аби ті змогли виїхати закордон.

Про це повідомли у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Деталі справи

Секретар військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК та СП в Одесі розробив масштабну схему  виготовлення документів для ухилення військовозобов’язаних від призову. До справи чоловік залучив ще двох спільників. За свої послуги зловмисники вимагали по 10 000 доларів з призовника. 

Один з підозрюваних отримував гроші від "клієнтів" з усієї України та поштою пересилав їх до Одеси. Там інший співучасник оформлював фіктивний договір оренди квартири, що давало право чоловікам звернутись "за місцем проживання" до районного ТЦК в Одесі  для проходження військово-лікарської комісії. 

Ухилянти отримували висновок про непридатність до військової служби та могли виїхати за кордон. За попередніми даними, щонайменше 80 чоловіків скористались такою послугою.

Яке покарання загрожує спільникам

Усіх учасників злочинної схеми судитимуть за незаконне переправлення осіб через держкордон та одержання неправомірної вигоди за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України. Трьом чоловікам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині чоловік намагався незаконно перетнути державний кордон, але йому це не вдалося. Вовки запримітили ухилянта, тож він забрався на дерево та чекав на допомогу.

Також ми писали, що правоохоронець разом зі спільником розробили схему, аби переправляти чоловіків закордон поза КПП. Працівники ДБР затримали зловмисників, наразі обох засудили до позбавлення волі.

Київ
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ТЦК та СП
довідка
ухилянти

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