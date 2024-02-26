Делал фейковые документы уклонистам — будут судить одесского секретаря военно-врачебной комиссии

Фейковые документы, изъятые у злоумышленников. Фото: Киевская городская прокуратура

Мужчина со своими сообщниками разработал преступную схему помощи уклонистам. Группировка подделывала выводы МСЭК для призывников, чтобы те смогли уехать за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Детали дела

Секретарь военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК и СП в Одессе разработал масштабную схему изготовления документов для уклонения военнообязанных от призыва. К делу мужчина привлек еще двух подельников. За свои услуги злоумышленники потребовали по 10 000 долларов с призывника.

Один из подозреваемых получал деньги от "клиентов" со всей Украины и по почте пересылал их в Одессу. Там другой соучастник оформлял фиктивный договор аренды квартиры, что давало право мужчинам обратиться "по месту жительства" в районный ТЦК в Одессе для прохождения военно-врачебной комиссии.

Уклонисты получали заключение о непригодности к военной службе и могли уехать за границу. По предварительным данным, не менее 80 мужчин воспользовались такой услугой.

Какое наказание грозит сообщникам

Всех участников преступной схемы будут судить за незаконную переправку лиц через госграницу и получение неправомерной выгоды по ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 УК Украины. Трем мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу, но ему это не удалось. Волки заметили уклониста, поэтому он забрался на дерево и ждал помощи.

Также мы писали, что правоохранитель вместе с сообщником разработали схему, чтобы переправлять мужчин за границу вне КПП. Сотрудники ДБР задержали злоумышленников, пока обоих приговорили к лишению свободы.