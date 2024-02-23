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Допомагав ухилянтам за 4,5 тисяч доларів — на Одещині засудили правоохоронця

23 лютого 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Допомагав ухилянтам за 4,5 тисяч доларів — на Одещині засудили правоохоронця
Працівники ДБР затримали правоохоронця разом зі спільником. Фото: ДБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Правоохоронець разом зі спільником розробили схему, аби переправляти чоловіків закордон поза КПП. Працівники ДБР затримали зловмисників, наразі обох засудили до позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Деталі справи

Правоохоронець та його спільник шукали "клієнтів" через соцмережі.  Вони обіцяли організувати безперешкодний перетин кордону поза межами прикордонних пунктів пропуску в Одеській області.  За свої послуги зловмисники вимагали по 4,5 тисячі доларів США з однієї людини.  Подільники постійно перебували з "клієнтами" на зв’язку, зазначаючи місця перебування, зустрічей та подальші дії.

До "схеми" зловмисники вирішили залучити прикордонника та обіцяли йому 1 000 доларів за кожну переправлену особу. Проте прикордонник одразу повідомив своє керівництво та правоохоронців.

У жовтні 2023 року правоохоронця та його спільника затримали "на гарячому". В той момент зловмисники отримували оплату у сумі дев'ять тисяч доларів за "послугу" від двох ухилянтів.

Яке покарання загрожує

Правоохоронець був звільнений зі служби. Подільники обвинувачуються у незаконному переправленні осіб через державний кордон за ч. 3 ст. 332 КК України. Обом чоловікам загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині затримали священника, який хотів допомогти військовозобов'язаному втекти до Молдови. Задля цього він використав дитину, проте схему викрили прикордонники Ізмаїльського загону.

Також ми писали, що на Одещині прикордонники  викрили незаконну схему перетину кордону чоловіками та виїзду до Молдови. Водій підвозив порушників до кордону й отримував грошову винагороду від "клієнтів".

Одеса
Молдова
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