Помогал уклонистам за 4,5 тысячи долларов — в Одесской области осудили правоохранителя

Сотрудники ДБР задержали правоохранителя вместе с сообщником. Фото: ДБР

Правоохранитель вместе с сообщником разработали схему, чтобы переправлять мужчин за границу вне КПП. Сотрудники ДБР задержали злоумышленников, обоих приговорили к лишению свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Детали дела

Правоохранитель и его подельник искали "клиентов" через соцсети. Они обещали организовать беспрепятственное пересечение границы за пределами пограничных пунктов пропуска в Одесской области. За свои услуги злоумышленники потребовали по 4,5 тысяч долларов США с одного человека. Подельники постоянно находились с "клиентами" на связи, указывая на места пребывания, встреч и дальнейшие действия.

В "схему" злоумышленники решили привлечь пограничника и обещали ему 1 000 долларов за каждое переправленное лицо. Однако пограничник сразу сообщил свое руководство и правоохранителям.

В октябре 2023 года правоохранитель и его сообщник задержан "на горячем". В тот момент злоумышленники получали оплату в сумме девять тысяч долларов за "услугу" двух уклонистов.

Какое наказание грозит

Правоохранитель был уволен со службы. Подельники обвиняются в незаконной переправке лиц через государственную границу по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Обоим мужчинам грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области задержали священника, который хотел помочь военнообязанному бежать в Молдову. С этой целью он использовал ребенка, однако схему разоблачили пограничники Измаильского отряда.

Также мы писали, что в Одесской области пограничники разоблачили незаконную схему пересечения границы мужчинами и выезда в Молдову. Водитель подвозил нарушителей к границе и получал денежное вознаграждение от "клиентов".